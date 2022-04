Mizoramah BJP lo chu sawrkar tur an awm lo; mipui rin ngam tur keini lo chu an awm lo:State President

BJP Mizoram Pradesh chuan nimin chawhnu dar 1 khan BJP Mizoram Pradesh Office Upper Republic-ah inkhawmna hun neih niin, State president Vanlalhmuaka chuan Lalrintluanga Hnamte, Bungkawn Vengthar chu BJP chhungkuaah lawmlutin, Vanlalhmuaka chuan “BJP kan pung zel a, kan pung zel dawn bawk a, inlawmluhna hun pawh hi a ṭul hun apiangah kan nei mawlh mawlh zel dawn a ni,” a ti a, “Mizoramah hian BJP lo chu sawrkar tur an awm lova, Mizoram mipui rin ngam tur keini lo chu an awm lo a ni tih hi a chiang a ni,” a ti.

Vanlalhmuaka chuan BJP thupui “Sabka Sath Sabka ka Vikas”, “Mitin in an chan vo an chang vek tur a ni” tih hi kan thupui a ni reng a, Mizoram mipui te hian sawrkar aṭangin kan Chanvo kan chang thin reng em? tih hi kan inzawh a ngai a ni,” a ti a.

“BJP chuan Mizoram mipui tan a kan hnathawh tur chu, Eng(Power) neilo te tana eng pek, Tui neilo tan a tui pek, In neilo te hnen a In pek, Lo neitu te tana hamthatna siam sak a, Kuthnathawktu te tana Pension Scheme PM Scheme kal tlanga siam sak, Mizoram khawtin inkalpawhna kawng siam that a, mirethei ten awlsam zawk a an chhawr theihna tur nan te, mipui mamawh a te ber thleng a pek hi BJP thil tum leh hnathawh tur ber anih vangin Mizoram ah pawh hei tho hi kan hna thawh tur a ni,” a ti.

“Chuvangin State dangte hmasawnna hi kan awt ringawt tur a nilo va, Mizoram pawh hian State dangte hmasawnna neih ang hi kan nei thei a, India Hmarchhakah pawh BJP sawrkarna a ding vek tawh a, BJP sawrkartirtute chu tun hmaa Congress ṭhin te, Party danga awm ṭhinte an ni. Chuvangin tun hunah pawh hian Mizoramah hian BJP sawrkar hi kan mamawh chu a ni a, chumi sawrkar siam tur chuan Congress Party te, MNF Party te, ZPM Party te, PC Party-ten Party-a an luh chhan leh an dinchhan chu Mizoramah Development thlentir a nih vangin, BJP nilo Party dang a awmte chuan Mizoram hmasawn kan duh vangin Development hna thawk thei tur tak tak chu BJP kan nih avangin BJP min la zawm vek ka ring a ni,” a ti a. “Chuvangin sawrkar kan hrawn tawh leh sawrkar mek Party te bakah Party dang ten an tih theihloh tur hmanga mipui te min bumna tur laka in veng theuh turin Mizoram mipuite ka sawm che u a ni,” a ti bawk.

