Mizoramah ruihhlo ngai mi 2600 chuang an awm

Central YMA chuan a Kumpuan hman mek, ‘Ram leh Hnam Humhalh’ tih hnuaia hmalakna tur pakhat, ruihhlo do chung-changah inrawnkhawmna an buatsaih a, hetah hian Mizoramah ruihhlo ngai mi 2600 chuang hret an awm thu leh, ruihhlo zuar mi 340 vel an awm thu tarlan a ni.

Inrawnkhawmna hi Thawhlehni khan neih a ni a, CYMA President R.Lal-ngheta chuan a kaihruai a, MJA Office Bearer te, MKHC, MHIP, MUP, MSU, Mizoram Bar Association, Police, Excise & Narcotics leh Judicial Magistrate aiawhte an tel a, ruihhlo chungchanga thawhhona ṭha a awm theihna atana hma-lak dan tur te, ruihhlo laka ṭhalaite vên dan turte leh thil pawimawh dangte sawiho a ni.

Sawihonaa tarlan danin, Mizorama ruihhlo ngai zingah ruihhlo tih tam ber chu heroin a ni a, ruihhlo zuar mi 340 vel awmin, chungte chu ruihhlo ti ve ṭhin tho te, ruihhlo ti loa hlâwkna duha zuar hrim hrimte an ni a, Aizawl leh a bul hnai Phunchawng, Rangvamual, Tuikhurhlu leh a chhehvela zu zuar mi 343 an awm bawk.

Mizoramah a bikin Aizawlah ruihhlo ti nasa taka an pun leh tawh avangin fimkhur zawka YMA in ruihhlo a do leh tak tak a ngai tawh nia a hriat thu te, Myanmar tualchhung buaina avanga sahimna zawnga Mizoram rawn lutte zingah Phunchawng leh Rangvamual vela zu siamnaa thawk an tam thu leh rakzu an siam chhuah zat pawh a lêt 2/3 vela a pun thute an sawi.

Ruihhlo do tur leh ruihhlo la ti ve lote ruihhlo laka venghim turin sawrkar, kohhran, tlawmngai pawl hrang hrang leh media te an thawhho that a tul thu te, kohhran inkhawmah ruihhlo ṭhatlohzia inzirtir a ṭul thu te, zirnain a bikin higher secondary leh a chung lamah inzirtir tam a ṭul thu te, inzirtirna atan mainstream media leh social media-te ṭangkai lehzuala hman tur thute sawi a ni.

Sawrkarin tih tak taka ruihhlo do a ṭul thu te, ruihhlo dona lama thawktu Excise and Narcotics leh Police-te thuam chak a ṭul thu leh a bikin Excise and Narcotics Department tihlen a, sum leh paiah vulh nasat a ṭul thute tarlan a ni bawk.

Like this: Like Loading...