MZP-in Compulsory Subject-a Hindi dah tumna duh lo

Mizo Zirlai Pawl (MZP) chuan April ni 7, 2022-a India ram pum huap BJP hruaitu Amit Shah-in India ram chanchinbu hrang hranga, ‘Hindi Ṭawng chu North East State 8-ah zir ngei ngei tura duan a ni dawn,’ tia a sawi chu ṭha lo an ti hle tih sawiin he thuchhuak hi hnuhkir a nih thuai theih nan hmala turin thuneitute a ngen nghal a, MZP chuan hemi chungchanga North Eastern Students Organisation (NESO) hmalakna chu a thlawp zel dawn a ni, an ti.

MZP chuan North East State chhunga State hrang hrangah mahni state hnam ṭawng hman a nih lai leh mahni pianpui ṭawng hmang tura nasa taka hmalak a nih mek laia hetiang hmalakna a awm hi hriatthiam har a tih thu a sawi a, North East Region (NER)-ah Hindi ṭawng Compulsory-a hman a nih chuan hnambil ṭawng leh pianpui ṭawng nasa taka a khawih dal theih dawn bakah zirlaite tân phurrit a nih theih dawn avângin Hindi ṭawng Compulsory Subject-a dah lovin, a hmaa kalphung pangngai hman chhunzawm a nih theih nan MZP chuan hmalak zel a tum a ni, a ti a, he thil hi BJP-in RSS chang vawn ram pakhat, ṭawng pakhat, sakhua pakhat tihpui-tlinna tura an hmalaknaah MZP chuan a ngai tih sawiin Ram leilung fate nuai bo tumnaah a ngai tih a sawi bawk.

