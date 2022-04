NH-54 laih zauhnaa hna thawh ṭha tawk lo nia sawi DC sawipui

National Highway-54 kawng laih zauh hna thawh mekah hnathawh ṭhenkhat a ṭha tawk lo nia sawi chungchangah nimin khan Sub-Hqrs YMA Serchhip hnuaia Vigilance & Monitoring Committee hruaitute chuan Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chu a pisa-ah hmu-in, hemi chungchang hi an sawipui.

Vigilance & Monitoring Committee hian NH-54 laih zauh hna thawh mekah, Serchhip leh Keiṭum inkar, UD&PA Department bawlh-hlawh paihna bula kawng-thlanga leivung dawlna tura retaining wall siam chu a ṭha tawk lo-a rin chungchangah complaint an dawng a, hemi chungchang hi District Bawrhsap hi an sawipui a, Complaint an dawn ang hian District Bawrhsap chu he hnathawh hi a hmuna enpui tur leh, a nihna tur anga hna an thawklo a nih chuan a ṭul anga hmalakpui turin an ngen a ni.

District Bawrhsap chuan Vigilance & Monitoring Committee thu thlen chu a lo ngaih pawimawh tur thu leh, a ṭul anga hma la a, a hmuna enho a ṭul a nih chuan an enho tur thu a lo hrilh a ni.

Like this: Like Loading...