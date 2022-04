Nikum chhungin zu chhiah atangin sawrkarin cheng nuai 142 chuang a hmu

Mizoram Excise & Narcotic Department chuan nikum (April 1, 2021 – March 31, 2022) chhung khan Sap zu (Foreign Liquor & Spirit) sipai leh force dangten an lakluh aṭanga chhiah (excise duty) an chawi aṭangin ₹1,42,56,855.00 an hmu.

Hei bakah hian dân bawhchhia leh, dan lova zu leh ruihhlo zuar an man an chawitir zat tlingkhawm hi ₹29,00,819.00 a ni a, thil dang aṭanga an lakluh hi ₹8,34,500.00 a ni bawk a, MEN hian an nikum khan sum lakluh a tum zat (target) chu cheng nuai 100 niin, hei hi ₹79,92,165.00-in an khûm a ni.

Sawrkar kum kalta khan MEN hian tualchhung Zu litre 51301.407 manin, zu bilhlai hi ṭin 130415 an tichhia a, dawidim 646.68 Kg. an man a, Sap zu (IMFL) hi bottle pangngai (750 ml) hi ûm 13406 an man a, ûm chanve hi ûm 1128 leh ml 180 hi ûm 80 an man bawk a, Beer ûm 140 leh Can beer – 8554 an man bakah, ram dang (foreign) aṭanga lakluh zu ûm 1801, foreign beer 9 leh foreign canned beer 9574 an man bawk a ni.

Zu siamna atana hman bungrua an man zingah bel 945, Plastic bucket 10 leh BEDC litre 1191.9 an dahna bungrua te an tel a, wine litre 4450.25 an man an dahna bungruate an man tel bawk.

MEN hian ruihhlo kaihhnawihah lirthei chi hrang hrang 113 an man bawk a, LMV chu man hnem ber niin 65 an man a, Two wheeler chuan dawtin 27 an man a, HMV 5 an man tel bawk.

Nikum chhunga Heroin an man zawng zawng zat hi 18.466 Kgs. a ni a, Ganja hi 366.548 Kgs. manin, Methamphetamine pawh 35.935 Kgs. ngawt an man a, Nitrazepam mûm 238, Alprazolam mûm 3350, Clonozepam mûm 80, Cough Syrup bûr (phial) 1784 ; Tramadol mûm 2120 leh Buprenorphine mûm 73 an man bawk a ni.

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 hnuaiah mi 517 manin, he dân hnuaia thubuai ziahluh hi 371 a ni a, Mizomm Liquor (Prohibition) Act, 20l9 hnuaiah mi 2425 manin, he dan hnuaia thubuai ziahluh hi 3015 a ni bawk a, Mizoram Excise Act, 1973 hnuaiah mi 193 manin, he dan hnuaiah hian thubuai ziahluh 192 a awm a, nikuma an mi man zingah hian ramdang mi (foreigner) 17 an tel bawk a ni.

Like this: Like Loading...