Oil phurtute leh IOC la inrem thei lo

Oil transportation bill chungchangah Indian Oil Corporation (IOC) leh Mizoram a oil phurtu (transporter) te an inrem theilo a, hemi vang hian Mizoram a oil phur luh kawngah harsatna a awm mek. Mizoram sawrkar pawhin he harsatna hi IOC hotute hnenah a thlen tawh nia thudawn a ni.

All Mizoram Petroleum Dealers’ Association (AMPEDA) hruaitute sawi danin, IOC-in tun April 1, 2022 aṭanga hman tur tuialhthei (oil) phurhna man (transportation bill) a siam chu rate hmasa aia a chhiat vangin Mizorama oil phur luttuten an pawm theilo a, hetihlai hian hnamdang mimal oil phurten rate hniam taka an chhânna chu pawmin, IOC lamin rate thar hmangin load an lo pe a, chung ang mite chu Vairengte-ah an challan-te enfiah sakin, dan mekte pawh an awm nia hriat a ni.

IOC-in tuna rate thar a rawn siam chu kum 5 chhung hman tur niin, rate hnuhnung ber chu kum 2015 a siam tawh kha a ni a, Mizorama oil phurh man chu rate hlui ang pawhin transporter-te an hlawk tawh lo a, tuna rate thar chu a hma aiin a la chhe leh zawk a, tlem te pawhin a rate pun sela transporter lam chu an lungawi mai rin a ni.

