Sum hman dik loh chungchangah Kolasib DIET principal hlui chhui chiang turin ACB hriattir

Kolasib DIET principal hlui, C.Vanlalmawia’n sawrkar sum a hmang dik lo nia puh a nih chungchang chhui chiang turin Mizoram Lok Ayukta chairman C.Lalsawta chuan Anti Corruption Bureau (ACB) a hriattir a, an thil chhuina pawh thla 6 chhunga zofel tur leh, dan bawhchhiatna a awm ngei em tih finfiah turin a hriattir.

Thudawn danin, Kolasib MZP Hqrs president hlui Zosangliana Rokhum chuan RTI hmanga an zawhna, Kolasib DIET-in an chhanaah thil diklo a awm nia hria-in Kolasib MZP chuan he thil thleng hi chhui chian a ṭul nia an hriat avangin Lok Ayukta-ah complaint an siam a, kum 2013-18 chhunga Kolasib DIET pricipal-in sawrkar sum a hman dan hi ACB lam chuan preliminary enquiry nei zo tawhin, mi 257 thu an zawtfiah tawh a, Kolasib DIET principal hlui hian CSS sum leh state matching share sum cheng nuai 164 chu a hmang dik tawk lo niin an tarlang a ni.

Thudawnna sawidanin, Kolasib DIET pricipal hlui sum hman dik tawk loh tarlanna te chu Kolasib DIET-in training a buatsaih-ah mitthi tawh te, pension tawh te leh training-a kal lo hrim hrimte hmingin pawisa tam tham tak pek chhuah a ni te, sawrkar aṭanga sum an dawn ṭhenkhatte hotu sang zawkte phalna lova an sum hmanna head of account danga divert te, sawrkar thu chhuak kalha sum hman te, sum tam tak hmanna bill leh voucher lem siam a nih thute pawh tarlan a ni bawk a ni.

