SEDP hnuaia vaimim ching tura thlante tan a chi qtls. 3000 sem chhuah turin ruahman

Mizoram sawrkar flagship programme SEDP hnuaia Vaimim ching tura thlante hnenah Vaimim chi qtls. 3,000 sem chhuah tura ruahman a ni a, Agriculture minister C.Lalrinsanga chuan SEDP Vaimim thar chhuahte chu price support a awm ngei theih nan central hotute dawr mek an nih thu a sawi.

Zawhna chhang a Agriculture minister C.Lalrin-sanga sawi danin, Vaimim chi chu National Agriculture Cooperative Marketing Fedearation of India Ltd. (NAFED), Hyderabad siam a ni a, qtls. 3,000 (kg 3,00,000) chawkluh niin, loneitu pakhatah kg 20 (bag 1) zel, hectare 1- a chin tura pek an ni a, Vaimim chi chu kg 1-ah ₹143.50 vel zel sengin NAFED, Hyderabad aṭangin Mizoramah chah thlen a ni.

C. Lalrinsanga, Agriculture Minister chuan thlai chi a intodelh chu ṭha a tih thu sawiin, “A bul ṭan nan a Vaimim chi ṭha rualkhai a dawn tlan a nih theih nan ruahmanna kalpui a ni,” a ti a, tualchhung aṭangin rampum huapa sem khawp a awm a rinawm loh thu leh supply tluantlin palh loh a hlauhawm thu sawiin, hemi vang hian theihtawp chhuahin kuthnathawktuten a hun a an chin hman turin state pawna mi an chawlût tih a sawi.

Vaimim chingtute thar chhuah chu a hralhna chungchang lam pawh ngaihtuah a ni tih sawiin, Agriculture Minister chuan Ministry of Agriculture & Farmers Welfare hnuaiah Market Intervention Cell an awm tih a sawi a, chuta an hotupa Binod Giri, Asst. Commisioner pawh hemi chungchang hi sawipui tawh niin, indawrna tluang takin a kal mek a, price support a awm ngei theih nan beiseina sâng tak a neih tih sawiin, hei hi a hlawhtlinna hmuh a nih chuan 75:25 in price support kalpui theih a beisei-awm tih a sawi a, Mizoram chhunga a market lo buaipui tur hian MIZOFED leh MAHFED hman theih a rinawm tih a sawi bawk.

Ruahmanna ang chuan Agriculture department hnuaiah SEDP Vaimim leh Bekang dawng tur mi 20,000 thlan chhuah phawt an ni tih Agriculture Minister chuan sawiin, chung zinga mi 5,000-te chu fu leh leilet (WRC) kalpui tur atan siamrem an nih thu a sawi a,WRC bikah hian Bê (pulses) lamah India ram indaih lohna a nasain Mizo-ramah pawh mamawhna a sâng a, Be lam chi Lentil Dal, Rasma, Behliang Dal etc chin pun kawngah hmala tel turin ruahmanna an nei tih a sawi bawk.

