Serchhip District-ah hri kai 70 hmuh belh; Nunna chân awm leh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 70 hmuhchhuah belh leh an ni a, CMO Office aṭanga thudawn danin, nimin hri kai hmuchhuahte hi Serchhip khawpui aṭangin mi 4, hei bakah hian Hmunṭhaah 53 leh Khawlailungah 6 bakah E.Lungdar, Hlimen, Hmui-fang, Hmunzawl, Ramlaitui, Thenzawl leh Zote S-ah te pakhat ṭheuh hmuh belh a ni a, hengte nen hian District chhunga hri kai hmuh chhuah zawng zawng chu mi 13,703 an tling tawh a, nimin khan hri kai dama puan 29 awmin, enkawl dam zat hi mi 13,513 an ni tawh a, enkawl lai 157 an la awm a, hetihlai hian nizan zantir dar 6:30 vel khan F.Malsawma (84), Saron Veng, East Lungdar chu Covid-19 vangin a boral a, ani hi nimin veka hri a kai tih hmuhchhuah niin, in lama enkawl lai a ni a, hei nen hian District chhunga hri kai nunna chan chu mi 34 an ni tawh a ni.

