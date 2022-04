Serchhip District Hospital a hma thei ang bera a sak hna tan tum a ni:CS

Mizoram Chief Secretary, Dr. Renu Sharma, IAS chuan PGCIL CSR hmanga Serchhip District Hospital thar sak tura ruahmanna awm mek chu chak taka bawhzui a, a hma thei ang bera a sak hna ṭan an tum tur thu a sawi.

Chief Secretary hian he thu hi Inrinni-a Serchhip District Hospital a tlawhaah thawktute a hrilh a, Serchhip District Hospital-ah hian PSA Oxygen Plant leh Hospital hmunhmate a tlawh kual a ni.

Hemi hma hian zing lamah tun hnaia NAAC Accreditation Grade A hmu thar Government Serchhip College a tlawh a, an hmunhmate fangin Principal Lalremsiama leh thawktu dangte nen inkawmhona hun an hmang a, hei bakah hian District Agriculture Office tlawhin, ran chaw herna, tel herna leh dâl herna (Composite Mini Feed Mill, Mini Oil Expeller, Mini Dal Mill)-te a tlawh bakah DAO Committee Room-ah thawk-tute nena inkawmhona tawi neiin he hunah hian Tlangtimawia Zote, DAO chuan an hmalakna langsâr zualte report a pe a ni.

Hei bakah hian Inrinni chhun khan Chief Secretary hian DC Conference Hall-ah Serchhipa sawrkar department hrang hrang hotute inkawmhona a neihpui bawk a, he inkawmhonaah hian Dr. Renu Sharma chuan Serchhip district-in hmasawnna duhawm tak tak a neihte chu lawmawm a tih thu sawiin, officer kalkhawmte chu an hna ṭheuhvah theihtawp chhuah zel turin a hrilh a, Fur a lo hnai leh tawha fur lo thlen hmaa inbuatsaih lawk ngaih-na chi-ah te pawh inpuah-chah ṭha turin a chah a ni.

Chief Secretary chuan Covid-19 hripuiin min la kiansan lo tih hriaa, Covid-19 laka himna dan (CAB)-te ṭha taka zawm ṭhin tura mipuite kawhhmuhtu ni tur leh entawntlaka awm turin officer-te chu a chah a, zirna inte pawh kal ṭan leh tur a nih avangin zirna inte pawh ṭha taka CAB zawm turin a chah a, Officer kalkhawmte chu an hmalakna hrang hrangte zawtin harsatna an neihte chu DC hrilh hria a, DC kaltlanga a ṭul ang zela inhriattir tawn a, a ûmzuipui ṭhin tur thu a hrilh a ni.

Lalmuansanga Ralte, Addl. DC kaihhruaia sawrkar department hotute nena inkawmhona hunah hian Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chuan Serchhip District dinhmun tlangpui leh district chhunga sawrkar hmalakna langsar zualte report a pe a, he hunah hian Stephen Lalrinawma, SP leh Officer dangte an kal ṭha hle a ni.

Chief Secretary hian tlai lamah Aizawl a pan lehnghal a ni.

Like this: Like Loading...