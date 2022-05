Sub-Hqrs. YMA Serchhipin raltlante mumal zawka enkawla khuahkhirh tum

Serchhip Sub-Headquarters YMA chuan nimin khan Serchhip Auditorium-ah Rorel Inkhawm vawi-3 na neiin, ‘Myanmar raltlante mumal zawka enkawlin khuahkhirh ni rawh se,’ an ti.

Nimina Serchhip Sub-Hqrs YMA Rorel inkhawm vawi-3-na hi an President Kawlṭhuama chuan kaihruaiin, an thurel zingah YMA khawih Agenda pahnih – “Nungcha humhalh hi chak lehzuala hmalak ni rawhse;” tih leh, “Myanmar raltlante enkawlna mumal leh khuahkhirhna fel tak siam a nih theih nan Sub-Hqrs YMA Serchhipin hma la rawh se” tihte chu pass a ni a, a kalpui dan tur chu SEC-in ruahmanna a la siam dawn a ni.

Heng bakah hian Sawrkar khawih agenda pathum ngaihtuah niin, ‘PWD leh YMA in thawhhona Memorandum of Understanding (MoU) an ziah hi tihtawp a nih theih nan Central YMA-ah thlen ni rawh se’ tihte, ‘Lungphoah Forest Department Range Office thar hawn a nih theih nan sawrkarah thlen ni rawh se’ tih leh, ‘Mat lui (Chawmkai) leh Zote South inkar kawng ṭha taka siam a nih theih nan Sub-Headquarters YMA-in hma la rawh se’ tihte chu sawiho a nih hnuin lungrual taka pass an ni bawk.

He Rorel Inkhawmah hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA kum 2022-2023 Budget atan ₹10,58,700 pawm a ni bawk.

Rorelna neih zawh hnuah Serchhip Sub-Hqrs. YMA Vice President Pu Lalrammawia kaihhruaina hnuaiah Vantlang Inkhawm neih niin Central YMA Kumpuan “Ram leh hnam humhalh” tih thupui hmangin CYMA Treasurer Fabian Lalfakawma’n thu a sawi a, Kumpuan ‘Zirna uar’ bawhzui ṭha lawmman Thenzawl Kanan Branch hnenah hlan niin Fa nei tam lawmman nupa tuak 8-te hnenah hlan a ni bawk.

Serchhip Sub-Hqrs YMA hi kum 2008 June ni 18 khan hawn a ni a, Rorel Inkhawm hmasa ber hi kum 2017 April ni 20 khan Serchhip Town Hall ah neih a ni.

Serchhip Sub-Hqrs. YMA hnuaiah Group YMA pathum – Vantawng, Ṭawitlang leh Tuichangral South Group te an awm a, ṭhuthmun Branch-28 awmin, Group YMA pathum hnuaiah Branch – 46 an awm, a vaiin Sub-Hqrs. YMA hnuaiah Branch – 74 an awm mek a, member hi 37,448 an awm a, nimin Rorel Inkhawmah hian palai 283 an kalkhawm a ni.