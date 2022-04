ZPM Thalaiten MYC-ah sum tihchingpen a awm nia an hriat vangin Lok Ayukta-ah Complaint an thehlût

Kum 2017-2018 inkarah Mizoram Youth Commission-ah cheng nuai 113.92 tihchingpen a awma an hriat avangin ZPM ṭhalaiten nimin khan Mizoram Lokayukta ah complaint an thehlut.

ZPM Ṭhalai chuan CAG Report aṭanga lan danin Congress sawrkar hun laiin MYC hnênah “Capacity Building and Technical Assistance Scheme”, hnuaiah March 2017 khan cheng vbc 1.32 chu Ministry of DoNER-in a release an ti a, Congress sawrkâr laia heng MYC sum-te hi nasa taka hman sual a nih thu CAG report hian a târlang a ni an ti bawk.

MYC-ah Mizoram sawrkar hnuaia department hrang hrang 48 aṭangin group B leh C mi 1,499-te hnenah April 2017 aṭanga May 2018 inkâr khan ni 21 chhûng ṭheuh computer class an kal tih ziahna loose attendance sheets chu Audit hmaah an phawrh a, Audit hian Department 48 hnênah verification request thawnin, verification request hi department 3 (FCS&CA, H&FW leh PWD) -in an chhâng lo tih an sawi a ni.

ZPM Ṭhalai chuan Department 45-in chhânna an pêkna aṭangin training kal nia târlan mi 1499 aṭang hian mi 1,300 zet chu department-ah an hming a taka hmuh tur awm lo an ti a, mi 7 chiah a taka department-a an hming hmuh tur awm niin, chung zinga 2 chu training tura an hming thlan zîngah an la tel lo an ti bawk.

ZPM Ṭhalai chuan heng thilah hian sawrkâr sum cheng nuai 113.92 hi dik lo taka hman a ni an ti a, Congress sawrkar hun laia mipui sum hman khaw lohna kawnga inhnam-hnawihte’n hremna an tawh ngei theihna turin Lok Ayukta-ah complaint thehlut an ni tih an sawi bawk.

ZPM Ṭhalai chuan Congress chu Opposition an nih hnua a ṭha ber niawm taka ‘Ṭhat loh theih lohna bawm’ hmanga inzuar anni a ti a, an sawrkar hunlaia an chêt dan mipuiten an la theihnghilh loh thu an sawi bawk.

