Kohhran hruaiuten ram hruaitute leh mipuite hnenah ngenna siam

Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC) chuan nimin khan thuchhuah siamin Kut tling lova sum lâkluh leh duhâmna ṭha lo laka invêng fimkhur turin ram hruaitute leh mipuite a ngên.

MKHC chuan Dân lova ram pawn aṭanga bungraw lâkluh leh hmasawnna ruhrel thawhna leh kawng danga dik lo taka sum siamte chu tumah ti lo turin a ngen a, tun hnaia MADC inthlan lo awm turah mimal leh pawl hamṭhatna ûm avanga invauna leh inrikrapnate tumah ti lo turin mipui an ngen tih an sawi bawk.

MKHC chuan ram ngawte a chereu chhoh zel avangin nasa takin tui hna a tlem a ti a, tuihna siamtu thing leh maute tichereu lo a, lui dung ram ngawte chu mimal leh pawl ang pawha hlâwkna ûm avanga tihchereu a nih loh nan leh ṭha taka humhalh a nih reng theih nan theihtawpa hma la zel turin thuneitute leh mipui zawng zawngte an ngen tih an sawi bawk.

MKHC thuchhuah chuan hripui leng ziaawm zel chu Pathian khawngaih-na a ni a ti a, hripui leng a lo ziaawm zel theih nan leh kohhran nun leh rawng-bawlnate ṭha taka a ṭhan chhoh zel theihna turin mipuite ṭawngṭai zel turin an ngen tih an thuchhuah ah an tarlang bawk.

