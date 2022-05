A nupui thihna kaihhnawiha mawhphurtua puh a pasal man

Nimin (29.5.2022) khan Serchhip Dinthar Venga cheng Rosangzuali (28) chu an in luah laiah thiin hmuh a ni a, a taksaah hliam na tak tuarin, kutthlaktu nia ngaih vangin a pasal Zobiaksanga (35) chu Police-ten an la nghal.

Youtube link: https://youtu.be/fNSirBQL8Uc

Zobiaksanga-te nupa hi an inpui in hnuaiah an in dang a, nimin chawhnu dar 3 vel khan Zobiaksanga nau hian Rosangzuali ruang hi an ina chhuata a let chu a zuk hmu a, hetihlai hian Zobiaksanga hian a nupui ruang hi a lo bawihsawm mek a, hemi hnu hian a nau hian midang a hrilh kual nghal a, Police-te pawh hriattir nghal niin, Police-te hian Zobiaksanga hi an la nghal a, he thu hria hian mipui pawh an pungkhawm nasa hle a, mahse boruak duhawm lo thleng a awm lo a ni.

Rosangzuali thisen hi a chhuak nasa hle a, an inah pawh hmun hrang hrangah a thisen hmuh tur a awm a, Zothlifim zawhna chhanga Serchhip SDPO Kaste Romalsawma’n a sawidan-in, Rosangzuali hian a taksaah a tukhumah hliam a tuar a, a kut zungte ding lam chu a tliak niin a lang bawk a, thingbunga vuak nia a lan thu leh, vawi hnih vel vuak a nih hmel a, a vuakna thing bung nia hriat pawh hmuh a ni a, Police-te hmaa a inpuan danin Zobiaksanga hian an inhnialna chu hote a nih thu a sawi a, a nupuiin thawmhnaw sûk tura a dah, amah pawhin “Ka lo su ang,” a tih chu a nupui lo haw thlengin a lo la su lo a, a nupui chu a phun a, hetah hian a thin a thawk ta thut niin a sawi.

Rosangzuali hi Lungleng khua niin, fa 3 – kum 8, kum 4 leh nausen thla 6 mi a kalsan a, he thu buatsaih lai hi Lungleng aṭanga a ruang la turin a chhungte an rawn kal a, a ruang pawh hi Falkawn Referral Hospital-a post-mortem tura tih a ni.

Zobiaksanga hi ruihtheihthil ti ṭhin niin thudawnna chuan a sawi a, amaherawhchu tun hma-in rawva taka chetna a neih ngai âwm hriat a ni lo a, he thil thlen hlimchhawna amah hmutute pawhin rui chhia ang chuan a lang lo niin an sawi.