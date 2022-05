Bangladesh nen insumdawn tawnna kalpui a nih theih nana hmalakpui turin Union Minister ngên

Zirtawpni tlai khan Higher & Technical changtu Minister Dr. R.Lalthangliana leh Union Minister of State for External Affairs & Education Dr. Rajkumar Ranjan Singh-te chuan Hotel Floria-ah inkawmna tawi neiin, Dr. R. Lalthangliana chuan Union Minister hnenah hian Bangladesh nena ramria insumdawn tawnna kalpui a nih theih nan hmalakpui turin a ngen.

Dr. R. Lalthangliana chuan thla hmasaa Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi Mizoram a lo zin ṭumah Bangladesh leh Mizoramten ramria sumdawnna an kalpui theih nana thil pawimawh tih hmasak ngai chungchanga thuchhuah inṭawm an siam chu Union Minister hi hrilhin, India lamin tih tur a nei ve nual a, hengte hi Ministry of External Affairs chan lam a nih avangin he thuchhuah inṭawma India tihturte chu ngaih pawimawhsak turin leh tihhlawhtlinsak ngei turin a ngen a ni.

Hei bakah hian Dr. R.Lalthangliana chuan Mizoram University Southern Campus Lunglei chu Ministry of Education-in a thuphungin din phalna pe mahse hemi atan sum ruahman a awm loh avangin MZU Southern Campus din chungchanga MZU lamin hma an lak theih loh thu hrilhin, MZU Southern Campus din anih theih nan Education changtu anih angina theihtawp chhuahpui turin a ngen a, hemi bakah RUSA chungchang pawh Union Minister hi sawipui a ni.

Union Minister of State for External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh chuan Prime Minister Narendra Modi-a’n Aru-nachal Pradesh leh Ladakh ramria cheng mipuiten nitin khawsak harsatna avanga an khuate an rauhsan ṭhin chu a vei avangin tunhnaiah ramria khuate chu ngaih pawimawh an nih thu leh, inkalpawhna leh an hmasawnna chungchanga hmalaknate a sawi a, New Education Policy 2020 chungchang, a bik takin zirna in sang zawk leh zirna sang zawkte tihchangtlun sawrkarin a tum dante sawiin, National Higher Education Commission kaltlangin thil tam tak ruahman mek a ni, a ti a. Mizoramin insumdawn tawnna chungchanga sawrkar laipui puihna a ngen te, MZU Southern Campus chungchangte chu a lo en tur thu Dr. R. Lal-thangliana chu a hrilh a ni.

Meeting tawite ah hian Principal Secretary, Higher Education Dr. Esther Lalruatkimi chuan Dr. Rajkumar Ranjan Singh chu Hmarchhak state zawng zawngte chuan hetiang dinhmun sang tak a chelh avangin an ngaihsan leh an chuan thu sawiin, Hmarchhak harsatna leh mamawh hretu sawrkar laipuiah a fawng chelhtu zinga an awm chu hmarchhak tan thil lawmawm tak a ni, a ti.

Minister hi Commerce & Industrial Development Board Vice Chairman K.Laldawngliana MLA in a tawiawm a. Union Minister hi Dr. R. Lalthangliana’n Hotel Floria ah zanriah a buatsaihsak bawk a ni.