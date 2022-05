Sanghal ruang chhar awm nual

Tunhnaiah Kolasib district chhungah sanghal thi chhar a awm nual a, hei vang hian Range Officer, Central Forest Range, Kolasib chuan heng sa ruangte hi khawihsawn lo turin mipuite a ngen. Hetih lai hian sanghal thite hi African Swine Fever vang a ni em tih enfiah tum nimahse an ruang a chhiat nasat tawh avangin sample lak theih a ni tawh lo thung.

Hemi chungchangah hian Lalhriatpuia, R.O, Central Forest Range chuan sanghal thi hi Hortoki ram chhungah hmuh niin tuna hriat theih chin pawh sawm an chuang tawh a, engzat nge sanghal ruang hmuh loh la awm ang tih an hriat loh thu a sawi a, an thih chhan pawh hi African Swine Fever (ASF) vang a nih ngei a rinawm tih sawiin, hei hi vawk thi phum bo lova kan paih mai maiin a nghawng a nih hmel a ti.

Nimin Pathianni pawh khan Hortoki ramah hian sanghal ruang ṭhahnem tak chhar a ni a, hengte hi AH&Vety mithiamte chuan ASF an nih leh nih loh hriatna turin sample laksak tumin an kal a, hemi hnu hian uluk takin phum an ni.

Hortoki-a sanghal thite ruang hi a a chhiat tawh hlawm vangin a thihchhan hre turin sample lak theih a ni tawh lo a, sanghal thi te hi a ruala awm niin a lang a, 10 – 15 vel an nih rin a ni.