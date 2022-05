Bharat Scout & Guides President atan District Bawrhsap lalut

Nimin khan Serchhip District bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chu a pisaah Serchhip District Bharat Scout & Guides President atana lakluhna inkhawm buatsaih a ni a, K.Lalliantluangi, State Commissioner (Guides) chuan rinawmna thu tiamtirin a lalut a ni.

President lakluhna inkhawm hi CVL Hruaia, Secretary, Serchhip district Bharat Scout & Guides-in a kaihruai a, Scouts & Guides Payer song an sakho hnuin President lakluhna hun hman zui a ni a, Bharat Scouts & Guides dan anga lakluh a nih hnuah district President thar Nazuk Kumar chuan thusawiin, naupang a nih laiin Scout & Guides a lo hmelhriat ve tawh avangin an hun hman chu lunglenthlak a tih thu a sawi a. Scout & Guides-te inzirtirna leh inkaihhruainate chu mimal, chhungkua leh khawtlang tan a ṭha em em a, khua leh tui ṭha nih theih nana thil pawimawh tak a ni bawk a, ka ngaihlu hle a ni, a ti.

District President atana lakluh a nih tak avangin Scout & Guides inkaihhruai-nate chu ṭha taka zawm a tum zui tur thu sawiin, naupang enkawl mekte pawh an nitin nunkawng thuah te, an thiamna leh theihna haichhuahsak kawngah te, midangte ṭanpuitu ni zel tur leh, khua leh tui ṭha ni tura zirtirna kawngah te nasa taka kaihruai chho zelin, Scout & Guides-in a thiltumte tihlawhtling tura thawkho zel turin kalkhawm-te a sawm a, tun hnaiah leilung chhiatna thilah te, hripuiin min chim avangtein Scout & Guides ṭangkaina kan hmu nasaa, kan uar deuh deuh a ṭul hle a ni, a ti bawk.

He hunah hian Serchhip SP Stephen Lalrinawma, MPS pawhin thu a sawi a, President thar lakluhna inkhawm hi Lalhmangaihzuali, Asst. District Commissioner chuan lawmthu sawiin a khar a ni.