DRDA-te DRDO-a let tura Cabinet Memorandum buatsaih chhin sawrkar mi pawimawhten thlirho

Nimin khan Rural Development Minister Lalruat-kima hovin a Pisaah District Rural Development Agency (DRDA) te, District Rural Development Office (DRDO)-a leh chungchanga Cabinet Memorandum buatsaih chhin chu Finance, RD leh DP&AR Department hotuten an thlirho.

Minister chuan sawrkar laipuiin hun rei tak aṭanga an kalpui tawh, DRDA Scheme chu ram pumah tihtawp a nih avangin DRDO neih a ṭulzia a sawi a, DRDO dinna tur phalna GAD-in an pe tawh tih sawiin, DRDA-in hna an thawhte chhunzawm zel a nih thei nan District-ahte RD Office chu a awm a ngai a, DRDA hi tawp mahse hengte hi DRDO-ah letin la kalpui zel chu ṭha nia Department-in a hriat avangin he ruahmanna hi siam a nih thu a sawi a. Panchayati Raj zawm state-ahte chuan Zilla Parishad-te chu DRDA hna chu la tura beisei an ni a, mahse hmarchhak state tam zawkin Panchayati Raj an zawm loh avangin, Zilla Parishad an nei lova, chuvangin DRDA aiah DRDO chu mamawh a nih thu sawiin, District-a RD Scheme hrang hrang kaikhawmtu an awm loh chuan hmasawnna hna hrang hrang thawh a harsa thei nia a hriat thute a sawi.

Meeting-ah hian Cabinet Memorandum buatsaih chhin chu zau taka sawiho a ni a, chung zingah chuan he ruahmanna atana post siamrem ngai zat te, sawrkar sumbawm a nghawng dan tur te, District-a RD Office pawimawhna leh an mawhphurhnate chu zau taka sawiho a ni.

Sawrkar laipui chuan tunhnai khan Centrally Sponsored Scheme – District Rural Development Agency Administration Scheme chu April ni 1, 2022 aṭangin tihtawp a nih tur thu an rawn hriattir a, Zilla Parishad awmna state-ah te chuan DRDA hi he body a chhunfin a rawt a, Zilla Parishad awm lohna state-ahte chuan state sawrkrin a duh angin ruahmanna siam mai se tiin an rawt a ni.