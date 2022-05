Mizoram Samagra Shiksha leh Central YMA-ten thawhhona thuthlung an ziak

Mizoram Samagra Shiksha leh Central YMA-te chuan School Education Minister Lalchhandama Ralte hriatpuina-in School Education Minister Office Chamber-ah thawhhona thuthlung an ziak.

Samagra Shiksha leh Central YMA thawhhona thuthlungah hian YMA-in sikul kai rual kai lo dap chhuaha sikul kai tura fuih te, naupang rualbanlote laka rilru puthmang dik lo siamṭhat te, YMA Group, Sub-Hqrs. leh General Conference-ah zirna chungchang inhrilh hriat te, zirlaiten ngaihsan tur dik an ngaihsan a, hnualsuat tur dik an hnualsuat theih nana thawhho te, Branch YMA-in hnamzia râng pawimawh an huam chhung zirlai naupangte zirtir ṭhinte a tel a, thawhhona thuthlung hian March 31, 2024 thleng a huam dawn a ni.

School Education Minister chuan he hunah hian thusawiin, kum 2007 aṭanga Samagra Shiksha leh Central YMA-in zirna kawngah thawhhona an nei chho zel chu lawmawm a tih thu a sawi a, YMA kumpuan ram leh hnam humhalhah a point pawimawhah zirna uar tih telh a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, zirna lamah mipui an san loh chuan ram leh hnam humhalh pawhin awmzia a nei thei lo a ti.

Minister chuan ‘Mizoramah zirlai syllabus a hniam a ni lo maw?’ tih zawhna a awm ṭhin tih sawiin, syllabus ngawr ngawr chu CBSE-te nen a inang reng a, mahse All India exam leh entrance hrang hrangah Mizote rank a hniam leh riau ṭhin a ti a, sawrkarin zirna in leh zirtirtu ṭha a neih theih nan hna a thawk a, hna lakah pawh a thiam thiam lak an ni a, a theih chin chinah an thawhna hmuna awm ṭha duh tur a khaw mi emaw, a khaw ṭhenawmte emaw lak an nih theihna turin kawng thar ngaihtuah a ni a ti.

CYMA President R.Lalngheta chuan Samagra nena YMA thawhho hun chhung a rei tawh a, thawhhona an neihpui zingah thawhhona a ṭhatna ber a ni a ti a, YMA-in zirna a ngaih pawimawh thu leh nikum lamah phei chuan kum puanah hman a nih dan te, tunah pawh zirna ngai pawimawh tur leh All India Service-a Mizote an tlin theih nan ṭhalaite an fuih ṭhin thu a sawi bawk.