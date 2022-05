Chawilung khua ‘Sericulture Village’ a nih theih nan hma lak a ni dawn:Union Minister

Mizoram tlawha rawn zin, Union Minister of State for Railways and Textiles, Darshana Jardosh chuan nimin khan Chawilung khua tlawhin, mulberry leh eri chingtute a kawmnaah Chawilung khua chu Sericulture Village a nih theih nan Mizoram Sericulture Secretary hriatpuinain hmalak a ni dawn tih a sawi.

Union Minister chuan Chawilunga silk pangang khawi chu khawvelin a ngaihsan silk a ni tih hriain, silk hmangin khawvel tukverh an chuang chhuak thei a ni tih inhre turin a chah a, Silk industry tihhmasawn nan Ministry of Textiles chuan cheng nuai 700 chuang Mizoram sawrkar pe turin ruahmanna a siam a, Intodelhna India scheme chu Chawilung khua hian a chhim phak dawn a, mitin hamṭhatna thlen chu India ram sawrkar tum a ni a ti.

Chawilung khua hian an khaw hmasawnnan an mamawh hrang hrang – Sericulture Link Road, Solar pump, Solar light, Health Sub-Centre, Hmuifang leh Baktawng inkar kawng National Highway-a puan te, pawl 10 thleng zirna an neih theih nana hmalakpui turin Union Minister hi an ngen a ni.

Chawilung VCP R.Zoliana leh Sericulture Department hotuten Minister hi an lo dawngsawng a, Darshana Jardosh chuan mulberry leh eri chingtute huanah kalin, a hmunah a enpui a, Chawilungah hian Mulberry leh eri chingtu intelkhawm chhungkaw 25 an awm a, chhungkaw khat hian ṭin khat hmun vela ching ṭheuh ang an ni.

Darshana Jardosh nimin tlai khan Zemabawk a Sericulture Department enkawl mek Sericulture Training Institute a tlawh a, Sericulture Minister Dr. K Beichhua chuan Union Minister hi lo dawngsawngin Sericulture Department -a officer leh thawktu te hovin helai hmun an fanpui a, pangngang aṭanga silk la an sai dan tlangpui hrilhin khawl leh hmanrua an neih dante an enpui a ni.