Serchhip Thalai Pawl-in NGO Coordination Committee an thlawp

Nimin khan Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan thuchhuah siamin, Serchhip District Hospital aṭanga hmeichhe doctor (Gynecologist) leh naupang doctor (Paediatrician) sawn chhuahah Paediatrician chu thlaktu an awm loh avangin Serchhip NGO Coordination Committee-in Paediatrician chu a thlaktu dah a nih hma chu ui beh rih nise an tih chu a tawp thlenga an thlawp tlat tur thu an sawi.

Nimina SṬP-in thu-chhuah an siamah chuan tun hnaia Mizoram sawrkar-in Doctor a sawn kualnaah Serchhip District Hospital-a thawk lai, Dr. Laltharzeli Fanai, Gynecologist-te leh Dr.K.Vanlalhriati, Paedia-trician-te chu sawnchhuah an ni a. Hetihlai hian Serchhip District Hospital-a thawk sa, Dr. C.Lalrinzama chuan Gynecology zir zo-in Serchhip District Hospital-a awm chhunzawm tura tih a nih avangin Gynae doctor hna hi a thawk chhunzawm tura ngaih a ni a, Paedia-trician sawn chhuah a thlaktu dah nghal a ni lo erawh ṭha lo an ti hle tih sawiin, hemi chungchanga NGO Coordination Committee hmalakna chu a tawp thlengin an thlawp tlat dawn tih an tarlang.

SṬP chuan Health Minister hnena ngenna an lo thlen tawh angin leh, Serchhip District Hospital aṭanga Gynae Doctor sawn chhuah a nih bawk avangin Dr.C.Lalrinzama chu Gynae Doctor atan Serchhip District Hospital-ah hian dah ngheh ni thei se an duh hle tih an sawi bawk.

Hei bakah hian SṬP chuan Mizoram District Hospital hrang hranga Doctor-te rualkhai zawka insemzai chu a ṭul takzeta an hriat thu an sawi a, hei bakah hian Doctor transfer & posting order tihchhuah apianga lungawi lohna thawm hriat tur awm ṭhin chu Doctor transfer & posting kalphung mumal awm loh vang nia an ngaih thu an sawi a, District hospital tinah specialist doctor post nghet a siam chu thil ṭul hmasa nia an ngaih thu an sawi a, hei bakah hian Department danga officer-ten transfer & posting kalphung mumal tak an neih angin Doctor transfer & posting chungchangah pawh kalphung mumal tak neih chu thingtlang mipuite leh doctor tam takte harsatna sutkianna tur nia a lan thu an tarlang a, hemi tur hian sawrkar chu hma la se an duh thu an sawi bawk.

Sawrkar hnathawkte chu Transfer theih an ni a, sawrkarin an dahna hmun apianga awm tur an nih laiin, an aiawh dah lova transfer an ni ṭhin chuan mipui harsat-na nasa tak a siam ṭhin a, a bik takin Doctor-te transfer bikah phei chuan hetiang hi thleng tawhlo se an duh thu leh, sawrkar pawh an ngen thu an tarlang bawk.