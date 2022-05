Naupang rukbo hmu let tawh

Lawngtlai District-a Assam misualten nufa an sawisak hnua a fanu an rukbo sak naupang chu him takin Police ten an hmu let a, Cachar-a a chhungte hnenah hlan a ni tawh.

Nilaini khan hmeichhe pakhat, Bagha, Cachar mi chu Thingkah khuaah, Khairul Hoque Laskar, Bagha leh Assam lam mi misual dang pahnihte chuan sawisa-in, car aṭangin an paih a, an car chuanna hi Thingkah aṭanga Km 5 velah accident vanga kalsan niawm taka hmuh a ni a. Motor hi Police ten la in forensic team te a hmunah an kal nghal bawk a, misualte lo zawng turin Mizoram Police Station/Outpost zawng zawng leh Cachar Police-te hnenah hriattir nghal an ni bawk.

Cachar Police-te nen ṭangkawpin leh an puihnain, an naupang rukbo hi nimin zing khan him taka hmuh let ni tawhin Cachar-a a chhungte hnenah hlan a ni tawh a, heng misual zinga pakhat Fairul Haque, Bagha chu man a ni tawh bawk. Tunah hian misual dang pahnihte man chhuak tur hian ngawrh taka chhui zui mek a ni a, Misual te hian he hmeichhia hi motor aṭanga an paih chhuah hnuah a fanu kum 3 mi chu ru bovin, ₹1,50,000/- leh mobile phone an laksak bawk tih hriat a ni.