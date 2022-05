CM-hoin Mizoram Legislative Assembly Golden Jubilee Seminar nei

Mizoram Legislative Assembly kum 50 tlin Golden Jubilee lawmna kal mekah nimin khan Assembly House Annexe Conference Hall-ah Seminar buatsaih a ni a, he hunah hian Chief Minister Zoramthanga chu khuallian niin Golden Jubilee pual a seminar hlawkthlak tak buatsaih a ni a, Legislator lo ni tawh leh ni mek ṭhahnem tak an kalkhawm thei chu lawmawm a tih thu a sawi.

Chief Minister chuan kum 50 chhunga Legislative Assembly kalphungah hmasawnna nasa tak a awm chu lawmawm a tih thu leh, felfai tak a rorelna kalpui a ni thin te, House rorelna chhunga ri buai buai thil ṭha chhuak chuang silo hmuh tur a awmlo te chu entawntlak a tih thu a sawi a, tun dinhmun hi duhtawk mai tur erawh a nih loh thu sawiin House activity ah hmasawn zelna tur leh zir belh zel tur a awm tih hria in Zoram tan ro ṭha hnutchhiah theih nan Golden Jubilee hi hmasawn zual zel tumna hun lo ni se, a ti a ni.

He Seminar ah hian Dr. Kenneth Chawngliana, Ex-Speaker in “Ram hma-sawnna tluantling nei tura Legislature-te pawimawh-na” tih paper a present leh H.Lalrinawma, Commissioner & Secretary, Mizoram Legislative Assembly in “Legislature leh Executive inlaichinna” tih paper a present te chu ngaihtuahho a ni.

He seminar-ah hian MLA te, Former Legislators Association of Mizoram (FLAM) member-te leh sawrkar a hotu pawimawh te an tel a ni.