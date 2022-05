Serchhip Sub-Hqrs. YMA chuan nimin tlai khan Serchhip Sub-Hqrs. YMA Office Meeting Hall-ah SEC Meeting an nei a, he hunah hian kumin 2022-2023 chhung atana Serchhip Sub-Hqrs. YMA Committee hrang hranga hruaitu tur inruat thar a ni a, tun ṭumah hian Committee 14-a hruaitu tur inruat thar niin Committee ṭhenkhatah hruaitu thar ruat an nih laiin a tam zawk ah chuan hruaitu dinglai te a thara ruat an ni.

