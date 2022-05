Covid-19 nunna chân zinga Covid thihpui tak chu 20% vel a ni ang:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Mizoramah Covid-19 vanga thi chu 700 la tlinglo deuh an ni tih sawiin, “Covid vei aṭanga thi 698 vel hi chhûtin India ramah kan thi tlem ber a. Thi zinga 80% chu natna benvawn nei, cancer, bp sang, lung nâ leh natna serious tak tak lo vei sate an ni a. Covid thihpui tak hi chu a thi zinga 20% vel hi a ni ang,” a ti.

MNF Adviser ni bawk, Dr.R.Lalthangliana chuan he thu hi nimina Aizawla Mizo Hnam Run Chhung Inkhawm neihah sawiin, state dangten Covid chungchanga Mizo-ram sawrkar hmalakna an hrilh ṭhin dan sawiin, “Mizo-ram chuan in ulukin test ngai zawng zawng chhui chhuakin in test a, sawrkar, kohhran, tlawmngai pawl hrang hrangte inthawhhona a ṭha a, India ram leh khawvel hmun dangah Mizoram anga hmala ṭha an awm ve lo min ti,” tiin a sawi.

Health Minister chuan, “Health department-ah hian sawrkar hmasa khan hna lâk a lo nei mumal si lo a, Health bikah post ruak 3000 dawn kan nei mek a ni. Kan Chief Minister hovin ngaih-tuahna kan sêng a, 2019-a kan sawrkar tirh khan post ruak 734 la turin cheng vbc. 50 kan dahfel a, finance pawhin min approved fel tawh kha Covid lo awm leh thut avang khan kan la thei ta lo a ni. Loh theih loh avanga Health bika hna ruak hnawhkhah tur hi tun hnai mai khan kan CM hovin, Finance, Planning, DP & AR hotute nen kan rel a. Mahse, tuna dil mai chi a la ni rih lo a, a tlem berah pawh thla 3/4 lai a fel hun tur la nghah ngai a ni, a theih hunah chuan in hre vek ang,” a ti.

Health Minister chuan, Covid karah thil tih a harsat em em lai hian Health department bikah pawh a theih ang anga hna an thawh thusawiin, “Aizawl Civil Hospital-ah sawrkar hmaa ICU 5 chauh awm ṭhin kha, tunah chuan 10 kan nei ta a. ICU 10 dang ruahman leh mekin, nausen ICU engemaw zat kan siam leh mek bawk. Civil Hospital-ah cardiology (lung lam) enkawlna turin cheng vbc 12 kan ruahman mek bawk a, District zawng zawngah Oxygen khawlpui kan din fel tawh bawk a ni. ZMC-ah a tira khum 140 awm kha kan sawrkarah chuan 400 vel kan nei ta a. ICU 13 chauh awm kha 80-ah kan tipung ta. Kan CM bialah Cancer Hospital cheng nuai 2000 man kan dinfel a, hei bakah hian International-ah leh India ramah pawh zahpuiawm loh tur, North East-ah pawh a ṭha ber tura ngaih kum 2019 aṭanga Japan (JAICA) nen indawrin Cancer Super Speciality Hospital lian din tura kan hma lakna pawh Delhi lam dawr ngai tawh lovin a lehkha kal kual tur a fel vek tawh a. A tira cheng vbc 500 ruahman khan a daih loh dawn avangin cheng vbc 660-in kan din tur pawh a fel ta a. A project hi a len tham em avangin kum 2028-ah daih thawh zawh a ni ang. Hei hi Pu Zoram-thanga kaihhruai sawrkar hmasawnna lian tak a ni a, nakina kan tu leh fate thlenga kan chhawr theih tur hi kan CM hova kan ngaihtuah ber a ni a,” a ti.

Dr.R.Lalthangliana chuan social media-ah Chief Minister leh Minister-te beihna hrang hrang a tam ṭhin nia sawiin, mi ball vawm mai maia lo buaia chiai lo turin kalkhawmte a chah a, dik tak leh rinawm taka awmin Lalpa lawm zawng chu MNF tih tur nia sawiin, ‘kan sawrkar lehna tur hi sum leh pai, zin tamah a innghat lo, tling leh tlaka Lalpa mit hmuha kan awm a ngai a ni,’ a ti.