Serchhipa Green Mizoram Day 2022 hman dan tur rêl

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah District Level Committee on Green Mizoram chu an chairman, District Bawrh-sap ni bawk Nazuk Kumar, IAS hovin an ṭhukhawm a, June ni 11, 2022-a Green Mizoram Day, 2022 hman dan tur an rel.

He meeting kaihruaitu District Bawrhsap chuan hripui vangin Green Mizoram Day hi kum 2 chhung kan hmang mumal thei tawh lova, kuminah erawh chuan mumal taka kan hman theih a beisei awm ta a, Serchhip district ah pawh hlawk taka hman kan tum dawn a ni, a ti.

Meeting chuan kumin Green Mizoram Day hi Inrinni a nih avangin a hawnna inkhawm hi chu ni 10.6.2022 (Zirtawp)-ah Thenzawl Golf Course-ah neih ni se tiin an rel a, Thenzawl Golf Course hi a cheimawina lam ai mahin a sir kual vela leilung luangral thei vênna atan leh a sira luang Vanva lui tui hna humhalh a nih theih nan a chhehvelah nasa taka thing phun ṭha an ti a, a hawnna inkhawm hi zing dar 11-ah buatsaih a ni ang a, Golf Course chhehvel leh Thenzawl YMA Park-ahte thingphun hnatlang neih zui tur a ni ang.

Hei bakah hian a tuk, Inrinniah hian kum kalta lam sawrkar office leh pawl hrang hrangten khaw kar kawng leh hmun danga an lo phun tawhte samfaia a thite phun thar lehna neih zui leh nise an ti a, hemi atan hian Department leh pawl hrang hrangte hnenah an thingphunte sâmfai a, a thite hmun ruaka a thar phun leh turin ngenna siam an rel a ni.

Meeting-ah hian Lalbiakchama Chawngthu, IFS, Member Secretary chuan kum hmasa lama hmalak tawhnate leh kumin atana State Level Committee-in ruahmanna a siamte sawi zauna a nei a, kumin Green Mizoram Day thupui atana thlan chu “Thing phun la, tuihna siam rawh,” tih a ni.