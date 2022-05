Daktawr indaih lohna sukiang turin theihtawp chhuaha kawng hrang dap a ni:Health Minister

Health Minister Dr R. Lalthangliana chuan tunlaia daktawr indaih lohna avanga harsatna an tawh thu leh a sukiang tura theihtawp chhuaha kawng hrang hrang an dap thu a sawi.

Taxation Department Auditorium, MINECO-a Human Nutrition & Dietetics Society of Mizoram Annual Conference nimina a hmanpuinaah he thu hi sawiin, Health Minister chuan kum 2019 aṭang tawh khan Health Department-a doctor leh post chi hrang hrang hnawh khat turin hma an lak thu a sawi a, Covid-in a tihbuai chhunzawm hnuah tun hnaiah doctor 20 dawn lâkna tur atan Finance leh DP&AR phalna te la a recruitement tih tum a nih laiin Court case avangin recruitment kalpui chhunzawm theih a ni ta lo a, hei hian harsatna nasa tak a thlen a ti.

Hei bakah hian tun hnai thla 6 kal ta chhung hian doctor 10 chuang zet an pension bawk a, zirna sâng zawk chhunzawm turin doctor thawk lai 10 chuang an chhuah a ngai leh bawk a, hengte avangin PHC leh hospital hrang hrangah doctor indaih lohna a nasa em em a, hetiang hi Mizoramah a la thleng zen zen ngai lo, a ti a. Doctor post ruak tam tam takte hnawh khat tur hian hma an lak reng thu leh an harsatnate chinfel a harsat thu sawiin, tunah hian damdawi in tam takah post engemawzat a ruak mek a, PHC 8 ngawtin daktawr an nei ta lova, hemi avang hian daktawr awm sate siksawi an ngai a, daktawr senior ṭhenkhat pawh hmun hla zawka transfer-te an awm hial a, hei vang hian doctor nei lo khua, mipuite leh pawlte pawhin he harsatna tawh mek hi dawhtheihna nen hriatthiampui turin a ngen tak meuh tih a sawi a, hna lak kawnga an mutan pawh chinfel vat a nih an beisei tlat tih a sawi a ni.

He Conference ah hian kohhran hrang hrang aiawh, NGO leh College aiawhte telin chawhnu lamah seminar an nei a ni.