NGO Co-ordination Committee-in a thlaktu awm hma chu naupang doctor ui beh nise an ti

Tunhnaia Mizoram sawrkarin Doctor-te a sawn kualnaa Serchhip District Hospital aṭanga doctor pahnih sawn chhuah an nih laia a thlaktu tur dah an nih loh chungchang ngaihtuahin nimin khan Serchhip NGO Co-ordination Committee chu Serchhip Sub-Hqrs. YMA Office-ah an ṭhukhawm a, naupang doctor (paediatrician) chu a thlaktu awm hma chu ui beh rih nise an ti.

NGO Coordination Committee Chairman Kawlṭhuama hnen aṭanga thudawn danin, meeting chuan Serchhip District Hospital-a thawk sa leh Serchhip District Hospital-a awm zui tura tih, Dr. C.Lalrinzama chu Gynecology zir chhuak a nih angin helam hi a chang chhun-zawm tura an ngaih thu an sawi a, hetihlai hian pediatrician Dr.K.Vanlalhriati chu a thlaktu tur an awm hma chu ui beh ni se, hemi chungchang pawh hi Health Minister hnenah thlen nise tiin an rel a ni.

Hemi rual hian Dr. C.Lalrinzama Serchhipa awm zui tura order-a ziah dan chu a nghet lo deuha an hriat avangin order hran siam tura ngen nise an ti bawk.