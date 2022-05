Nimin khan Tuikum bialtu MLA, Er. Lalrinawma, Deputy Speaker chuan a bial chhunga awm, Govt. Baktawng High School-in HSLC Result 2022-a zaa za (100%) an hlawhtlinna lawmnaah khuallian niin a hmanpui a, zirlai naupangte chu kan thil tumte tihlawhtling tura inpumpek a ngaih thin thu a hrilh a, he hunah hian zirlai ten special item hrang hrang entirin, zirlai nu leh pa aiawhte, khawtlang hruaitu aiawhte leh zirtirtuten thu an sawi a ni.

