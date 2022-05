Serchhip District tan hmanrua hlân

India Formosa Foundation aṭangin Serchhip District chuan Covid-19 dona atana hman tur hmanrua ṭhahnemtak dawng a, heng hmanruate inhlanna hun hi nimin kan CMO Conference Hall, Serchhipah neih a ni.

Hmanraw hlanna inkhawm, Dr.Lalzawmi, CMO, Serchhip District kaihhruaiah hian he hun hmanpuitu Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chuan cheng tam tak man tur Covid-19 dona hmanrua hlu leh pawimawh tak tak India Formosa Foundation aṭanga Serchhip District-in an dawng chu lawmthu a sawi a, Jonathan Lalremruata, Chairman, India Formosa Foundation chuan hmanruate hi Ser-chhip Hospital tan a hlan a, nimina hmanrua an hlante hi– Ventilator 1, N95 Mask 5000, Faceshield -5000, Surgical Gloves -1000 leh Serchhip District chhunga VLTF te hman tur N95 Mask 5000-te a ni.