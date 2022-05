MADC MDC tharte lalût; vawiinah sawrkar thar siam a ngai

Mara Autonomous District Council-a Member of District Council (MDC) atana thlan thar mi 25 te chu nimin khan rinawmna thutiam tira lakluh a ni a, hetihlai hian MADC-a sawrkarna siam thei tur a la hriat theih rih lo zel a, vawiin hian sawrkar thar siamfel ngei ngei a ngai tawh a ni.

MADC Forest hall-ah 12th MADC MDC mi 25 thlan tharte hi District Council Court President K.Vanlalliana chuan rinawmna thu tiamtirin a la lut a, MDC lakluhna thutiam hi an duh zawk Mara ṭawng emaw sap ṭawngin emaw lak a ni a, member te an telkim vek a ni.

Thulakna tarlan danin MADC inthlanpui neih zawh taka seat 9 latu, MNF chuan seat 4 latu INC chu Chief Executive Member (CEM), Executive Member (EM) 3 leh nominated seat ken an tiam a, seat 12 latu leh sawrkarna siam tura seat 1 chiah mamawh, BJP lam erawh chuan INC hi CEM an kian thei lo thung a, Dy. Chief Whip leh Adviser to CEM-te an offer thung niin a tarlang a, hetihlai hian central lam BJP chuan tunhnai khan Mizoram BJP chu MADC-ah INC thawh-pui lo turin a rawn hriattir nia thudawn a ni bawk.

Hetianga sawrkarna siam tur a la chian loh lai hian nimin khan District Council & Minority Affairs Department changtu – Secretary, Maria CT Zuali chuan notification chhuahin, vawiina MADC term thar vawi khat ṭhutkhawmna tur atan 07-Chakhei bial aṭanga thlantlin K. Hrahmo chu protem chairman atan ruat a, vawiina sawrkar siam thei an awm lo a nih chuan Governor rules-ah awmin, a ṭul angin inthlan ṭhat (re-poll) thlengin hmalakna kalpui theih a ni dawn a ni.