Governor leh Union Minister-ten rel kawng siam mek sawidûn

North East Frontier Railways-in KM 51-a thui Bairabi leh Sairang inkara rel kawng a siam meka hma-sawnna leh hmachhawp dangte nimin khan Governor Hari Babu Kambham-pati leh Union Minister of State for Railways Darshana Jardosh-te’n Raj Bhavan-ah an sawi dun.

Governor chuan Mizoram mipuiin he rel kawng hi chhawr ṭangkai hlan an nghahhlelh tawh thu te, kum 2023 kum tawpa siam zawh a nih hman loh pawhin March 2024-ah chuan siam zo ngei tura theihtawp chhuah chhun-zawm turin a ngen a, Mizoram chhunga Rel Kawng a rawn luh tak tak hunah chuan sum leh paiah Mizoram dinhmun a rawn thlak danglam dawrh dawn, a ti a. Tuna Aizawl leh Silchar inkar kalna atana khualzin pakhat senso ₹1,000/- chuang emaw chu rel a awm hun chuan ₹100/- velah a tla dawrh dawn a, Aizawl leh Silchar inkara darkar 6 chuang hun khawhral ṭhin chu rel hmang chuan darkar 3 aia tlemah a tla thla dawn a, bungrua leh passenger phurhna man nasa taka tlawm zawk leh zin hun nasa taka pawhtawi chuan danglamna leh hmasawnna a thlen tur chu a lian tham hle dawn a ni, a ti.

Darshana Jardosh pawhin Mizoramin hun reilotea rel kawng ṭha tak a nei tur chu a lawmpui takzet tih a sawi a, rel kawng te, KMMTTP, Border Trade centre-te leh National Highway-te chu project inthlunzawm vek a ni, a ti a, heng project-te hi hun reiloteah a puitling vek dawn a, chumi hunah chuan Mizoram chu sumdawnna hmunpui leh sumdawnna kawtchhuah a ni dawn a ni, a ti a, Sairang aṭangin Mizoram chhim lamah Rel kawng siam tum a ni a, chumi atan chuan Survey pawh neih a ni, a ti bawk.