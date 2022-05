Chief Minister leh Union Minister for Education inkawm

Chief Minister Zoramthanga chu nimin tlai khan Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. Rajkumar Ranjan Singh chuan MacDonald Hill-a CM chennaah hmuin an inkawm.

Chief Minister chuan Union Minister of State hnenah Mizoram chu ram dang pahnih nen inri a, international border thui tawk tak a neih avanga thil tam takah, a bik takin economy leh security lama pawimawhna a neih thu a sawipui a. International relations atanga thlir a pawimawhna te sawi dunin, inkawlpawhna kawngpui, relkawng leh a dangte ngaihpawimawh tha an tih thu te leh hmalak theih dante an sawi dun a ni.

Dr. Rajkumar Ranjan Singh hnenah hian Chief Minister chuan Mizorama zirna dinhmun leh zirna in tihchangtlun mamawhna te a sawipui bawk a ni.

Nizan khan Minister of State Dr. Rajkumar Ranjan Singh chu Higher and Technical Education Minister Dr. R. Lalthanglianan zanriah a kilpui a ni.