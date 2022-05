High School-ah damdawi hmansual leh HIV laka inven chungchang zirtirna pek a ni dawn

Damdawi ruihhlo hmansual leh HIV laka invenna chungchang chu High School-ah zirtirna pek a ni dawn.

Nimin khan SAD Conference Hall, MINECO-ah Health Minister Dr. R.Lalthangliana sawmna anga lo kal, UNAIDS leh CDC (Centre for Diseases Control and Prevention) aṭanga Mizorama lo kalte nen HIV /AIDS dona kawnga inrawnkhawmna hun hman a ni a, Health Minister kaihhruaia he hun hmanna-ah hian sawrkar Department mi pawimawh tak tak te, Kohhran hruaitute leh CYMA hruaitute bakah HIV+ Community aiawhte an tel a ni.

Health Minister chuan sawrkar, kohhran, khawtlang leh mimal tinte ṭangtlanga covid kan tukzal ang deuh hian HIV/AIDS pawh hi kan ṭan tlan chuan kan tukzal theih ngei a beisei thu a sawi a. He hunah hian community aiawhten an ngaih pawimawh zawng leh, sawrkar, kohhran leh khawtlang laka an beiseite an sawi bawk a, hemi zawhah hian kalkhawmten R.Lalramnghaka, IAS, H&FW Secretary kaihhruai-naa sawihona hun neiin, resolution siam a ni a, Drugs Abuse leh HIV Prevention hi High School ah zirtirna pek nise, HIV+ ten an dinhmun hriatchian nan Viral Load Machine dah te, Jail-a lut turte chu HIV/Hepatitis B&C test neih bakah HIV/AIDS laka fihlimna leh inenkawl dan tur hrang hrangte sawiho niin thutlukna siam a ni.