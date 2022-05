Hnahthiala khelh mek Inter-District U-17 Football semi-finalist a hriatkim theih ta

Hnahthial-a Inter District Under-17 (Junior) Football Championship khelh mekah nimin khan group league match khelh zawh fel niin Lawngtlai bakah Kolasib, Siaha leh Aizawl District ten semi final an lut.

Nimin group match hnuhnungah a thlengtu Hnahthial District chuan 10-0 in Mamit District sawp mahse semi final an lut pha lova, Kolasib District in Lunglei District 2-1 a hnehin semi final an lut a, Serchhip hneh loh Siaha District chuan 4-1 a Saitual District hnehin semi final an lut a, Aizawl District in Champhai District 3-1 a hnehin semi final an lut bawk.

Vawiinah inkhel an chawl dawn a, naktukah Kolasib District Vs Lawngtlai District leh Siaha District Vs Aizawl District ten semi final an khel ang.