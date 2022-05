Lok Adalat-ah cheng nuai 34 chuang chingfel

Inrinni khan India ram pumah National Lok Adalat neih niin, Serchhipah pawh Serchhip District Court Buildingah National Lok Adalat ṭhut a ni a, he hunah hian ramri buai, ro khawm chungchang, Bank leiba leh thubuai dang 143 (Civil Case 76 leh Bank case 67) chu dawhkan pakhat Renee Lalremsiami, Judicial Magistrate First Class/ Civil Judge, Aizawl Judicial District, Serchhip hova ngaihtuah niin, thubuai 61 rel fel a ni. Lok Adalat-in Bank Case 25 an chinfel aṭanga sum hmuhlet tlingkhawm (Settlement Amount) zat hi ₹31,65,758.24/- niin, Civil Case hrang hrang atanga Settlement Amount zat hi ₹3,68,385 /- zet ani bawk. Ramchhung hmun dang rualin Mizoram District hrang hrangah pawh Inrinni khan Lok Adalat hi an ṭhu a, Mizoram pumah thubuai 1150 chinfel niin, settled amount chu ₹5,84,11,281/- a ni.

