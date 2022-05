Hri kai enkawl lai 20 la awm

Serchhip District-ah Covid-19 hri kai enkawl mek mi 20 an la awm a, District chhunga Covid-19 hri kai tawh zawng zawng hi mi 13968 ni tawhin, heng zinga mi 13913-te chu enkawl dam an ni tawh a, District chhunga hri kai hmuhchhuah zingah mi 35-in nunna an chân tawh a ni. State chhunga hri leng chuan tlakhniam lam a pan zel a, tun dinhmunah District 3 – Lawngtlai, Kolasib leh Hnahthial-te chu hri kai enkawl lai awm tawh lohna hmun a ni tawh a, hetihlai hian Saitual District-ah chuan hri kai enkawl lai 118 awmin, Mizorama District hrang hrang zinga hri kai enkawl lai tamna ber an ni mek a, a dawttu Aizawlah 57 enkawl lai an la awm a ni.

