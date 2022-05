MADC inthlanah party mala sawrkarna siam thei an awm lo; BJP-in seat an la tam ber

Mara Autonomous District Council (MADC) inthlan result puan zawh takah party mal sawrkarna siam thei an awm lova, Seat la tam ber Bharatiya Janata Party (BJP) chuan seat 12 lain, Mizo National Front (MNF)-in seat 9 an la a, Indian National Congress (INC) in seat 4 an la a ni.

MADC inthlana vote tlate hi nimin zing dar 10 aṭang khan Siaha DC Office a Counting Hall-ah chhiar a ni a, tlai dar 6 khan zawhfel niin, bial 25 result puan fel nghal a ni a, seat 25 awmna MADC-ah hian sawrkarna siam turin seat 13 neih tlin a ngai a, seat 13 la tling an awm ta lo a, MADC-a sawrkarna siamtu tur hi a la chiang rih lo a ni.

MADC inthlana Seat 12 latu BJP hian Tokolo, Vahia, Laki, Zyhno, Chapi, Chakhei, Siata, Tisi, Tipa –II, Laty, Amobyu leh Chhoalo te an la a, tling langsar zual zingah District BJP President M.Laikaw, CEM ni lai N.Zakhai, K.Hrahmo leh MH Tiabi-te an tel a ni.

MNF tlinna bialte hi Tipa-I, Saikao, Amotlah, No-oahtla, Siaha North-I, Siaha North-II, Siaha South-I, Siaha South-II leh Siaha East-II te a ni a, tling langsar zingah HC Lalmalsawma Zasai, MNF Legislature Party Leader leh District MNF President N.Viakhu-te an tel a ni.

Indian National Congress (INC) tlinnate hi Phura, Siaha East –I, Siaha West-I leh Siaha West-II te an ni a, hetihlai hian Zoram Peoples’ Movement (ZPM) party Candidate mi pariatte leh Independent candidate-te zingah tling an awm lo thung a ni.

MADC MDC inthlanpui hnuhnun ber, kum 2017 May-ah khan Congress party-in seat 17 lain hnehna an lo chang tawh a, MNF leh MDF ṭangdunin seat 7, MNF seat 5 leh MDF-in seat 2 an la a, independent candidate 1 a tling bawk a, hemi hnu hian October thlaah MNF member 2-in BJP an zawm a, kum 2019 June thla khan MADC-a sawrkarna chelh mektu Congress Legislature Party-a Elected member 17 leh Nominated member 3, an vaiin mi 20-te chuan Congress Legislature Party ṭhiatin BJP Legisture Party an zawm (mergered) a, an leader atan Congress Legislature Party Leader hlui N.Zakhai, CEM ni lai an thlang nawn a, hei hian an term tawp thlengin sawr-karna an chelh zui ta a ni.