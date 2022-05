Mizoram sawrkar leh RITES Ltd.-ten thawhhona thuthlung an ziak

Mizoram sawrkar leh Rail India Technical and Economic Service (RITES) Limited chuan thawhhona thuthlung an ziak.

Thawhdunna thuthlung hi Chief Minister Office-ah Union Minister of State for Railways and Textiles, Darshana Jardosh leh Chief Minister Zoramthanga-te hmuh laiin ziah a ni.

Union Minister hova Mizorama rel kawng siam hna thawh mek leh hmalak zelna tur chungchanga inhmuhkhawmnaah hian Chief Minister chuan Mizoram chu ram dang nena inri a nih avangin insumdawn tawnna leh thil dangah ram tan pawimawhna a neih thu sawiin state dangte nen inkalpawhna kawng tha siam belh zel a pawimawh a, a bikin India hmarchhak state zawng zawnga rel kawng siam belha tihchangtlun chu pawimawh a tih thu a sawi a. Minister of State Darshana Jardosh pawhin rel kawng hmalakna chu Mizoram mipuiin an hman tangkai thuai theih nan a huna thawk zo ngei tura thawktute a beisei thu a sawi ve bawk a. Textile changtu a nih tel bawk avangin state pawna hralh chhuahna tur hmun Mizoramin a neih theih nan bawhzui ngaite bawhzuipui a tum thu a sawi bawk.

Chairman and Managing Director of RITES Ltd.Rahul Mithal chuan hmasawnna ruhrel hrang hrangah ram chhung leh ram pawn thlenga hnuhma an lo neih tawh thu te sawiin Mizoram nen thawhhona tha tak neih ngei a beisei thu a sawi a ni.

Thawhhona thuthlungah hian Mizoram sawrkar aiawhin Lalmalsawma Pachuau, Planning & Programme Implementation Secretary-in hming a ziak a, RITES aiawhin CL Shah, General Manager (Traffic) chuan a hming a ziak ve bawk.