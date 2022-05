MNF thawhpuitu MADC-a Conress hruaitute leh MDC-te Congress-in ‘Show Cause Notice’ pe dawn

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) president Lalsawta chuan thuchhuah siamin, an party duhdan hre reng chunga Mara District Congress Committee (MDCC)-a an hotute leh Mara Autonomous District Council (MADC) inthlanpuia Congress ticket-a MDC thlan tharten MNF party sawrkar an siampui lui chu an party-in a ngai thutak hle tih sawiin, ‘Show Cause Notice’ an pek tur thu a tarlang.

Tarlan tawh angin MADC-ah hian sawrkarna siam thei khawpa seat la an awm loh avangin hun engemawchen an indawr kual hnuah niminpiah tlai khan MNF leh Congress (INC) chuan sawrkar inṭawm siam an remti a, he thu hi MPCC president chuan an party pawimawh thil tia a zinna, Delhi aṭanga a hriat thu tarlangin, hemi chungchangah hian thuchhuah a siam nghal a, MADC-a MDC thlannaah party mal sawrkar siam thei an awm loh avangin an indawr kual nasa tih a tarlang a, “Party hotute ngaihdan hriat an duh thu saw lama kan hotuten an rawn thlen avangin PAC meeting hmanhmawh kan nei nghal a. BJP nen emaw, MNF nen emawa sawrkar inṭawm siam chu ṭha kan tih loh thu kan hriattir nghal a. Hetiang hian ṭum 3 kan hrilh bakah, press statement pawh kan siam tawh a. Inthlan result hriat hma pawhin hetianga ‘Hung Council’ a awm chuan hei hi kan dinna turin PAC chuan a lo rel fel tawh nghe nghe a ni,” tiin a tarlang.

MPCC president chuan, MADC sawrkar a piang hrim hrim chu thil lawmawm a nih thu leh sawrkara chanvo neitu zawng zawng leh Mara ram mipuite pawh an lawmpui tih a tarlang a, “Amah-erawhchu, party duhdan hre reng chunga MDCC-a kan hotute leh kan MDC-ten hetianga sawrkar an siampui lui mai hi kan party chuan a ngai thutak hle a, loh theih lohvin ‘Show Cause Notice’ kan pek a ngai dawn a. Chumi hnu-ah kan hotute’n kan kal zel dan tur chu an la ngaihtuah ang,” a ti a ni.

Vawiin chawhma dar 10:30 hian MADC Session Hall-ah Protem chairman K.Hrahmo kaihhruaiin chairman thlanna neih a ni dawn a, MNF & INC joint Legislature aṭangin N.Viakhu a’n Nomination a file a, BJP aṭangin N.Zakhai a’n a file bawk a ni.