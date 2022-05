Union Minister-in Thenzawlah ‘Samarnath Training Programme’ a hawng

Ni 3 châm tura Mizoram tlawha rawn kal, Union Minister of State for Railways and Textiles Darshana Jardosh chuan puantahna lama eizawngten thiamna (skill) an neih theih-na tur atana buatsaih ‘Samarth Training Prog-ramme’ chu nimin khan Thenzawlah hawngin, puan-tahtute chu Mizoram chauh thlir lova ram dang mite duh tur puan tah tura chahin, India ram hmasawnna atana thawhpuiah a sawm.

Union Minister hi Sericulture Minister Dr. Beichhua chuan Mizoram Handloom Export Facilitation Hub, Thenzawl-ah a lo dawngsawng a, Serchhip District bawrhsap Nazuk Kumar, IAS kaihhruaiah inkhawmah Darshana Jardosh chuan thusawiin, puantahtute chu puantah (handloom) tihhmasawnna atana ngaihtuahna tak tak hmang tura chahin, an kutchhuakah quality lamah hmasawn tura ṭan lak zel a pawimawh thu a sawi a, daihrei leh tlo tur ngaihtuah a, khawvel huap (international market) thleng phak tura ngaihtuahna hmang turin handloom industry neitu leh thawktute chu a fuih a. India sawrkar chuan handloom lam mai bakah handicraft (thiamhnangdeh) lamah nasa zawka hmalak zel a tum tih sawiin, tualchhunga eizawnna neih belh zel tura ngaihtuahna sen a ṭul a ni, a ti a. State lian lo tak Mizoramah puantah leh thiam hnangdeh lam (hand-loom & handicraft sector) a pawimawh zual thu pawh sawiin, kut themthiamna hmanga eizawngtute chu mahni kutkea dinga mahni inpuih hmasak tum ṭhin turin a fuih a, Minister chuan Mizo-ram mai nilo ram chhung hmun dang leh pawn thleng pha thei tura thil siamte cheibawl kawnga ruahmanna neih a ngaih thu leh hralh kal thei tur ngaihtuah chhuah tum turin a chah a ni.

Railways changtu ni bawk Union Minister hian rel kawng pawh Mizoram chhim tawp thlenga sial an tum thu a sawi a ni.

Minister hi trainee-te nen inkawmhona hun neiin, Pehchan Cards leh Yarn Passbook a hlan nghal a, Minister hian puan tah lai leh an tah sa an pho chhuahte enin, hmanrua an hman leh a tahna leh a cheina atana an hmanraw lâkkhawm dan leh an zawrh chhuah dante chipchiar takin a zawt a, a theih chin chinah mahni kut chhuak ngei hmanruaah pawh hman uar ṭul a tih thu a hrilh bawk a ni.

He hunah hian S.Band-yopadhya, Director (EZ), WSC, Guwahati-in key notes address sawiin, Florence Zotluangpuii, Director Commerce & Industries Department chuan lawmthu sawiin he hun hi a khar a ni.

Union Minister hian chawhnu lamah Tuirihiau, Dilpui leh Forest Department-ten Sazuk an vulhna (Deer park) te a tlawh a, ruahman lawk ang chuan nizan khan Thenzawlha riakin, tukin dar 9:30-ah Chawilunga silk pangang chaw Thingtheihmu chinna en turin a chhuak leh ang.