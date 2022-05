NH-54 tihzauh hna thawh mekah Sub-Hqrs. YMA-in nasa zawka hmalak tum

Nimin khan Serchhip Sub-Hqrs YMA Rorelna sâng, ‘Sub-Hqrs Co-ordination Committee (SCC)’ vawi 3-na chu Sub-Hqrs YMA Office Conference Hall, Serchhip Bazar-ah neih a ni a, hetah hian tunlaia National Highway 54 zauh hnathawh kal lai mek sawiho niin, ram rotling tur kawngpui ṭha kan neih theih nan, a bikin Serchhip Sub-Hqrs YMA huam chhungah nasa lehzuala inrawlh nise an ti.

Lalrammawia, Vice President, Serchhip Sub-Hqrs. YMA kaihhruaia SCC meeting chuan NH 54 zauh hnathawh kal lai meka an hmalak tawhnate thlirin, he kawngpui laih zauh hna thawh mek hi Mizote tana ram ro tling a nih theih nana theihtawp chhuaha hmalâk zui zel an nise an ti a, Serchhip Sub-Hqrs YMA huam chhunga Branch YMA zawng zawngte chu anmahni huam chhung ṭheuhah, he kawngpui zauh hnathawh mek hi theihtawp chhuah a, uluk taka lo vil zui zel turin a ngên nawn leh a, remchang hmasaah Sub-Hqrs YMA hnatlang ko a, he kawngpui zauh hna thawh kal lai mek hi en an tum bawk a ni.

Hei bakah hian ni 26, 2022-a Sub-Hqrs. YMA Rorel Inkhawmina a lo rel tawh – Nungcha humhalh kawnga chak lehzuala hmalâk, Burma raltlante enkawl leh khuahkhirhna dan mumal zawka siam tihte chu a bawhzui dan tur an sawiho a, hei bakah hian sawrkar khawih thil, YMA leh Mizoram PWD ten MoU an lo ziah tawh tihtawp a nih theih nana hmalâk, Lungphoa Forest Range Office hawn a nih theih nana hmalâk tihte leh Chawmkai leh Zote ‘S’ inkâr kawng ṭha taka laih a nih theih nana hmalâk tihte chu sawihoin, a bawhzui dan turah ruahmanna an siam bawk a ni.