Oil Depot lian nei turin ram chungchangah hatsatna awm

Food, Civil Supply & Consumer Affairs (FCS & CA) Minister K.Lalrinliana chuan tuialhthei dahkhawl-na, oil depot lian nei ngei turin sawrkarin hmalakna a kalpui tih sawiin, a hmun tur Bairabi-ah enfel a nih tawh thu leh, Sihhmui (Sairang)-ah en leh mek a nih thu a sawi a, “Tun a kan harsatna ber chu a ram chung-changah a ni,” a ti.

Zawhna chhanga he thu hi sawiin supply minister chuan Mizoramin oil depot lian a neih theihna turin October, 2019 aṭang khan hma an lak thu a sawi a, Indian Oil Corporation (IOC) lamin a hmun atan Sihhmui an duh thu te, mahse ram lei turah rem lohna a awm thu te a sawi a, a ram sei zawng km 1 (metre 1,000), a theih loh pawhin metre 800-a sei, metre 60-a zau chu IOC duh dan a nih thu a sawi bawk.

Supply minister sawi danin Sihhmui lamah a rem loh hnuin, Bairabi-ah IOC duh dan chiah chiah lo deuh ram hmuh a ni a, ram neitu mi 28 an awm a, direct purchased board tihfel turin an ti a, Kolasib DC hovin a rate an tifel a, revenue department lamah tunah hian a awm mek tih a sawi.

Hemi hnu kumin January thla khan IOC lam chuan an hnena Sihhmuiah ram zawrh an awm thu Mizoram sawrkarah an thlen leh a, chumi hmun chu tun thlengin vawi 5 an en tawh a, oil company-te nen pawh vawi 2 enho a ni tawh a, chulai ram an en chu railway hnenah rel kawng kal turin a tihbuai leh tihbuai loh tur an endiktir a, railway lamin an endik zo tawh a, report erawh an la rawn pe lo a, IOC lam chuan oil depot siam nan Sihhmui an duh ber tih a sawi.

Supply minister chuan oil depot siam tur chungchangah June thla bul lam hian IOCL, Railway leh a kaihhnawih dang official-te nen Aizawlah meeting neih a ni dawn tih a sawi bawk.

Supply minister sawi danin Food Corporation of India (FCI) ruahmanna angin, rel kawng chhiat chhunga Mizoram mamawh buhfai phurhna tur, ‘Dimapur – Mizoram’ leh ‘Gawuhati – Mizoram’ ruahman a ni a, chumi tur atana FCI-in tender an chhuah pawh May 26, 2022 khan hawn tawh a ni.