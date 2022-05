Champwine mansakte pe let leh vek turin phût

Champhai Grape Growers’ Society chuan resolution siamin, grape aṭanga wine an siam Champwine, May 27, 2022-a excise department-in an mante chu a bo a bang awm lova a zuartute hnena pe let leh ngei turin sawrkar an phut.

Inrinni khan Champhai Grape Growers’ Society chuan Champhai Tlangsam winery-ah assembly an nei a, resolution pali lungrual takin an pass a, resolution an pass-ah chuan “Mizoram sawrkarin kan grape tharchhuah leinaah a tlem berah Rs. 5 (per kg.) price support min siamsak rawh se” tih te, “Kum 2022-a kan grape tharte kan lungawina tawkin Mizoram sawrkar hian min leisak rawh se” tih te, “Mizoram sawrkar hian grape chingtute lungawi lohna lantir a nih hma ngeiin grape aṭanga siam ‘Champwine’ hi man tawh lo se la, zalen takin min hralhtir rawh se,” tihte a ni.

Champhai Grape Growers’ Society-a an Gen. Secretary, C.Zohmingliana sawi danin, tun dinhmunah an winery-a grape tui sawr sa, wine-a siam mai theih tawh (non-fortified) an dah mek zat chu litre 1,12,089 a tling a, chung bakah chuan wine-a siam zawh tawh, bottle-a thun mai theih litre 2,709 an dah mek bawk.

Hetihlai hian excise lamin Aizawla grape wine zawrhte an mansak hnuah grape wine zawrhna dawrte khar chhunzawm an ni a, thulakna tarlan danin excise lamin an dawr chabite an kawlsak vek a, dawr neitute chu ₹3,000 chawitir an ni bawk.

Mizoram hmun hrang hrangah grape wine zuar (vendor)-te license-te chu renew theih a nih tawh loh avangin grape wine zawrhna dawr awm zat hi chiang taka hriat theih a ni tawh lo a ni.