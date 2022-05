Sawrkar school-a lut duh naupang an pung zel:School Education Minister

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan sawrkar school-a lût duh naupang an pung zel a, hmun ṭhenkhatah phei chuan dawhkan siam belh hial a ngai tawh tih a sawi.

He thu hi nimina Mizoram Middle School Teachers Association (MSTA) Silver Jubilee MSTA Office, Teachers Inn, Zarkawta lawmna hun a hmanpuinaah a sawi a, Lalchhandama Ralte chuan hrileng karah pawh zirna kawnga hmalak a nih theih nan zirtirtuten anmahni sum pawh seng hreh lovin kawng hrang hrangin hma an la ṭhin chu lawmawm a tih thu leh chhuanawm a tih thu a sawi a, zirnain hma a sawn zel theih nan hma an lak chho zelnaah pawh MSTA-te chu thurawnte pe a, finchhuah zel turin thawhpuiah a sawm a, minister hian Jubilee lungphun a hawng nghal bawk a ni.

Minister chuan hripuiin a tibuai chung pawhin bahlah miah lovin zirna kawnga an hmalaknaah harsatna tawk lovin a hun takah result an tichhuak thei ṭhin leh Mid-day Meal pawh khaihlak miah lova sem chhunzawm a ni thei ṭhin chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

Minister chuan Mizoram sawrkarin zirna a ngai pawimawh em em a, hri leng avanga sum lama harsatna an tawk chung pawhin zirnain hma a sawn zel theih nan kawng hrang hrangin hma lak a ni a, thawktu pawh mi 2000 chuang lak an ni tawh nghe nghe tih a sawi a, tunah pawh sawrkar school-ah naupang lût duh an pung chho zel a, hmun ṭhenkhatah phei chuan an dawhkante siam belh hial a ngai a ni, a ti.

MSTA General Secretary C.Lalchhanhima chuan report a pek danin MSTA-ah hian member 1376 an awm a, nimin khan hruaitu hlui chawimawina hun hman a ni bawk.