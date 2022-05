SIPMIU project chungchang sawipui

Deputy Chief Minister Tawnluia chuan nimin khan New Delhi-ah Ministry of Housing and Urban Affairs Secretary Manoj Joshi chu a pisaah hmuin, SIPMIU Project chungchangah a kawm.

Tawnluia chuan SIPMIU Project March 2022 a tawp tak avangin 37 MLD Project laklawh taka awm chu Aizawl khawpuia tui pek nan a pawimawh thu Union Secretary hnenah a hrilh a, hemi zawhna tur fund chu Mizoram sawrkar-in a hmuh ngei an beisei thu a thlen bawk a. Heng bakah hian Tawnluia hian SBM 2.0 leh Amrut 2.0 a Mizoram sawrkarin hmalak an tum dan leh Ministry-in chak taka hma an lakpui a ngaih thu a thlen bawk a ni.

Union Ministry lam hian he project a zawh theih nan hian sum la mamawh te pek ngei an tum thu Deputy Chief Minister hi an lo hrilh a, Union Secretary hian kawng engkimah theihtawp an chhuah zel tur thu a sawi a ni.