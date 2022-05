Sri Lanka PM bang ta an ram chhuahsan remti lo

Sri Lanka-ah sawrkar duhlohna lantirtuten harsatna an la siam mek laiin an ram court chuan prime minister bang ta Mahinda Rajapaksa leh a fapa politician Namal telin midang 15 chu an ram chhuahsan a remti lo tih nimin khan a sawi.

An khawpui Colombo-a magistrate chuan police te hnenah tunkar Thawhṭanni-a sawrkar duhlohna lantirtu mipui pungkhawmte beih an nih dan chhuichiang turin a hriattir bawk a, he buaina chhuakah hian mi 9 thiin midang ṭhahnem takin hliam an tuar a ni. Prime minister bangta leh a thurualpuite man tura dilna erawh court chuan a hnawl a, “Magistrate chuan police ten thil sualti, an rinhlelh apiangte chu hreng thei turin thuneihna an nei,” tiin official te chuan an sawi.

Thawhṭanni-a tharum thawhna thlengah khan Rajapaksa leh anmahni thurualpui, anmahni thlawptu mi 3000 chuang te chuan ralmuang taka lungawilohna lantirtute chu an bei a, sorkar thlawptute hian lungawilohna lantirtu mipuite chu tiang leh khelkawmin an vua niin an sawi. Kut tuar, damdawiin lam kalpui mi 225 zingah hian Buddhist puithiam leh Catholic puithiam pawh ṭhahnem tak an tel a. Buaina a chhuak hian rampum a tuam nghal a, Rajapaksa thlawptute chenna in tam tak chu hal a ni. Hemi hnu hian prime minister hian banna a thlen a, sipai tam takin a chenna in aṭangin an la chhuak a ni.