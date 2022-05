Google Translate-ah Mizo tawng dahlut

Google chuan Google Translate-ah ṭawng chi hrang 24 an dah lut thar a, chung zingah chuan Mizo ṭawng pawh a tel ve ta – tunah chuan Mizo ṭawnga i thu ziak kha awlsam takin English-in i translate zung zung thei tawh dawn a ni. Ṭawng chi hrang 24 a dahluh thar zingah hian India ṭawng chi 8 – Sanskrit, Assamese, Bhojpuri, Dogri, Konkani, Maithili, Mizo leh Meiteilon (Manipuri) te an tel a ni.

Heti hian Google chuan India ram chhunga hman ṭawng 19 lai chu a dahlut tawh tihna a ni a, khawvel pumah ṭawng chi 133 vel dhlut tawh anga tarlan a ni a, tarlan a nih dan chuan Mizo ṭawng hi India hmarchhaka cheng mi 8,30,000 velin an hmang mek a, Mizo ṭawng ruala dahluh ve tho, Lingala chu Central Africa-ah mi maktaduai 45 velin an hmang niin a tarlang.

Google Traslate-a ṭawng dahluh thar 24 te chu – Assamese, Aymara, Bambara, Bhojpuri, Dhivehi, Dogri, Ewe, Guarani, Ilocano, Konkani, Krio, Kurdish (Shoran), Lingala, Luganda, Maithili, Meiteilon, Mizo, Oromo, Quechua, Sanskrit, Sepedi, Tigrinya, Tsonga, Eswatini leh Twi te an ni.