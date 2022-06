Badminton Grassroot Coaching Centre hawng

Tata Trust leh Mizoram Badminton Association ṭangkawpten an din New Serchhip Badminton Club Grassroot Coaching Centre chu nimin tlai khan New Serchhip Badminton Hall-ah New Serchhip Badminton Club President H.Lalzahawma’n a hawng.

Mizoram pumah Grassroot Coaching Centre hi 50 kalpui a ni tawh a, 50 aṭangin 20-ah tihtlem niin, a thar hawn belh tumna a awm tawh loh karah New Serchhip Badminton Club-in nikum August thla aṭanga Govt. Serchhip College-te nen ṭang-kawpa Badminton coaching an kalpui chu Tata Trust lam hotuten hriain, a hmuna kalchilhin an rawn enfiah a, Grassroot Coaching Centre hi an rawn pe ta a ni.

Grassroot Coaching Centre-ah hian naupang kum 6 aṭanga kum 15 inkar inziahluh theih niin, tun thleng hian naupang 36 an inziak lut tawh a, Coaching-a kalte hian Li-Ning T-Shirt an dawn vek bakah, Yonex Shuttle Cock a thlawnin thla tin an dawng ziah dawn bawk a, coaching fee hi thla khatah ₹600/- a ni.

Grassroot Coaching Centre hi Serchhip Badminton Club pawhin an kalpui bawk a, heta tithate hi Regional Development Centre-ah an kai chho ve leh thin a, Regional Development Centre pawh hi Serchhip Indoor Stadium-ah kalpui mek a ni a, RDC-a lut hmasate chu phai lama Coaching Centre ṭhaten an rawn la deuh vek tawh a ni.