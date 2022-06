Thei tiak kung 100 chuang phun

Govt. Serchhip College NSS Unit-te chuan ‘World Environment Day’ pualin nimin khan College Campus chhunga Garden of Mizo Indigenous Fruits (Mizo thei huan) an siamah Mizo thei hrang hrang kung za chuang an phun.

Nimina thei ṭiak an phunte hi Lunglei Theiriat ram leh Thenzawl ram vela hlawhfa ruaia an zawn khawmtirte niin, thei phun luh tharte chu Theiarlung, Theikum, Theisehret, Tuai-habet, Tawitaw, Hmuipui, Pangkai, Theibuhfai, Ram theihai, Harual, Theikelki, Tling, Theihai lian chi, Kawlthei, Theitit, Thei-feimung, Theipalingkawh, Chengkek, Theiria, Thei-khuangchawm, Keipui leh Theite-te an ni.

Nimin khan heng thei an phunna hmun hi an samfai nghal a, hnatlangah hian NSS volunteers mi 14 leh Programme Officer 2 leh Eco club incharge pakhat an tel a ni.

Mizo thei huan an siam nachhan hi Mizo thei ṭhenkhat ral mek zel venhim nan leh ṭhangtharten Mizo thei hrang hrang an hriat theih nan a ni.